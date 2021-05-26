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Расписание поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях МЖД изменится 29 мая

Агентство «Москва»иещё 4
50 минут назад
Движение поездов на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2), Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги (МЖД) изменится 29 мая из-за работ на Курском вокзале и станции «Каланчевская», сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Расписание поездов на МЦД-2 изменится 29 мая
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В субботу, 29 мая, с 1:00 до 21:00 значительно скорректирован график движения поездов. В это время специалисты ж/д планируют продолжить переключение путей на Курском вокзале и на станции «Каланчевская». Также будут проводиться выправка и укладка путей на станции «Каланчевская». В связи с этим уменьшится количество диаметральных поездов, ряд электропоездов, следующих из/в дальний пригород, проследует по укороченному маршруту. Из-за этого интервалы поездов будут увеличены. У некоторых пригородных поездов изменится количество остановок», - говорится в сообщении.
Как уточняется, в это время движение электропоездов на участке Курская - Дмитровская будет осуществляться реверсивно, по одному пути поочередно.
«Все изменения связаны с работами по развитию путевой инфраструктуры на центральном участке МЦД-2, их проведение необходимо для дальнейшей реализации проекта «Московские центральные диаметры», включая МЦД-2 «Курско-Рижский» и перспективный МЦД-4 «Киевско-Горьковский», маршрут которого пройдет через Комсомольскую площадь», - пояснили в пресс-службе.
Там попросили пассажиров заранее планировать поездку. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».
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