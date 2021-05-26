Более 960 семей докупили метры по реновации

Москве за время действия программы реновации количество обращений на докупку лишних метров в новых квартирах превысило 1100, заключено более 960 договоров, сообщили в Стройкомплексе.

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За два последних года москвичи 283 раза воспользовались возможностью докупки дополнительных площадей в новых домах по реновации, подписано 202 договора.

Участники программы реновации в течение двух лет имеют право приобрести еще одну квартиру. Площадь приобретаемого жилья не должна превышать 100 кв. метров, право на докупку реализуется один раз.