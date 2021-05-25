"Чкалов Арену" построили на месте Тушинского аэродрома

Центр художественной гимнастики предназначен для тренировок и соревнований местного уровня, а также позволит заниматься спортсменкам международного класса. Здесь же можно будет играть в волейбол, гандбол, баскетбол в универсальном зале-трансформере и посетить фитнес-центр с бассейном.