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Спорткомплекс "Чкалов Арена" построили на месте Тушинского аэродрома в Москве

ТАСС
1 час назад
Спортивный комплекс "Чкалов Арена" на территории бывшего Тушинского аэродрома в Москве получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщила во вторник пресс-служба девелопера проекта Asterus.
"Чкалов Арену" построили на месте Тушинского аэродрома
Фото: Москомархитектура Москомархитектура
"Спорткомплекс, расположенный на Летной улице, 73, имеет площадь около 32 тыс. кв. м и включает ледовый дворец, центры художественной гимнастики и автомобильного спорта", - говорится в сообщении.
Центр художественной гимнастики предназначен для тренировок и соревнований местного уровня, а также позволит заниматься спортсменкам международного класса. Здесь же можно будет играть в волейбол, гандбол, баскетбол в универсальном зале-трансформере и посетить фитнес-центр с бассейном.
Ледовая арена приспособлена для занятий хоккеем и фигурным катанием. На территории комплекса также расположен центр со специальными зонами для подготовки хоккеистов вне льда.
Ранее власти Москвы сообщали, что проект реновации бывшего Тушинского аэродрома предполагает комплексную застройку территории. Здесь планируется возвести более 2,2 млн кв. м недвижимости, в том числе 1,1 млн кв. м жилья. Новые жилые кварталы будут обеспечены современными объектами социальной инфраструктуры - школами, детскими садами и поликлиниками.
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