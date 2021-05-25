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В Москве сообщили о минировали всех станций метро, аэропортов, вокзалов и 1 гостиницы

Москва24иещё 2
1 час назад
В Москве аноним сообщил о минировании всех станций метрополитена, аэропортов, вокзалов и гостиницы "Космос". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городских экстренных служб.
В Москве "заминировали" все станции метро и аэропорты
Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ
"Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва всех станций метро, вокзалов, аэропортов и гостиницы "Космос", – рассказал он.
Собеседник агентства уточнил, что оперативники уже начали проверку социально значимых объектов, однако эвакуация людей пока не осуществляется.
Ранее неизвестный якобы заминировал все учебные заведения в левобережном микрорайоне Химок.
Весной 2021 года Москву и Подмосковья накрыла волна ложных минирований. Злоумышленники сообщали о готовящихся взрывах школ, вузов, торговых центров, судов. Несколько раз правоохранителям приходилось проверять аэропорт Шереметьево.
Новости Москвы,Аэропорт Шереметьево,
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