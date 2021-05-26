Дождливая погода придет на выходные в столицу

По ее словам, погода в столице испортится к субботе, 29 мая. В Москве ожидается ветер и кратковременные дожди, температура воздуха опустится до плюс 16 градусов. Синоптик отметила, что столица в ночь со среды, 26 мая, на четверг, 27 мая, будет находиться в зоне атмосферного фронта, который принесет в город дожди.