В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Погода в Москве: Похолодание и дожди придут в Москву к выходным

Вечерняя Москваиещё 3
2 часа назад
В Москве ожидается холодная и дождливая погода на ближайших выходных. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Дождливая погода придет на выходные в столицу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По ее словам, погода в столице испортится к субботе, 29 мая. В Москве ожидается ветер и кратковременные дожди, температура воздуха опустится до плюс 16 градусов. Синоптик отметила, что столица в ночь со среды, 26 мая, на четверг, 27 мая, будет находиться в зоне атмосферного фронта, который принесет в город дожди.
— В субботу ожидаются кратковременные дожди и постепенное понижение температуры воздуха, в ночные часы уже будет порядка плюс 10–12 градусов, дневная температура еще плюс 20–22 градуса, правда, ветер будет северо-восточный, — пояснила Позднякова.
Она уточнила, что в воскресенье, 30 мая, в Москве будет облачная погода. Столбик термометра ночью опустится до плюс десяти градусов, а ночью — до плюс 16–18 градусов. Ветер — северо-восточный, местами будет идти дождь.
Позднякова подчеркнула, что в следующий понедельник, 31 мая, температура воздуха продолжит понижаться, пишет РИА Новости.
Новости Москвы,Татьяна Позднякова,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители