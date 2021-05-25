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ЦДМ на Лубянке заработал после временного закрытия

РИАМОиещё 3
1 час назад
Центральный детский магазин, расположенный в Театральном проезде в Москве, возобновил работу после временного закрытия, сообщает РИА Новости.
ЦДМ на Лубянке заработал после временного закрытия
Фото: РИА НовостиРИА Новости
21 мая Мещанский суд Москвы постановил закрыть магазин на семь суток из-за нарушения антиковидных мер.
«На входе в ЦДМ всех посетителей просят надевать не только маски, но и перчатки, проводится термометрия. На входе есть необходимые средства защиты, а также антисептик», - отмечается в материале.
Ранее Роспотребнадзор выявил в ЦДМ на Лубянке ряд нарушений мер профилактики Covid-19, в том числе недостаточный контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима и социальной дистанции.
16 мая в магазине прошла встреча актеров фильма «Майор Гром» со зрителями. Во время мероприятия не соблюдалась социальная дистанция, некоторые посетители были без масок и перчаток.Все, что нужно знать о коронавирусе.
Новости Москвы,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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