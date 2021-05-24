В Москве начали ограничивать скорость электросамокатов

В парках Москвы и других общественных местах начали ограничивать скорость передвижения на электросамокатах. Кроме того, компании хотят ввести черные списки нарушителей, для которых блокируется доступ к сервисам кикшеринга.

Фото: Car.ru Car.ru

Как сообщается, компании по прокату электрических самокатов добровольно решили снижать допустимую скорость до 15 км/ч. Скорость передвижения во время первой поездки для впервые пользующихся СИМ предлагают снизить дополнительно. Кроме того, хотят ввести отдельную площадку для лиц, обучающихся управлению СИМ.

Одна из столичных прокатных компаний уже ограничила дистанционно скорость своих электросамокатов в некоторых районах столицы: в Сокольниках, ВДНХ, Парке Горького, в центральной части города — в Театральном проезде и на Большой Лубянке.

Каждый самокат получил встроенный передатчик ГЛОНАСС или GPS, и удаленный доступ к прошивке. При въезде самоката в зону с действующим ограничением его скорость тут же снижается. Снижение скорости сделает самокат неэффективным транспортом, он станет долгим, дорогим и не будет альтернативой автомобилю, чем является для части пользователей сейчас. Это отпугнет клиентов, считают эксперты.