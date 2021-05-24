Москвичи выступили за бесплатные лекарства для пенсионеров

Также автор идеи заявил о дальнейшем исследовании мнения москвичей о предложенной инициативе. В частности, предполагается в ближайшее время запустить опрос в социальных сетях, чтобы выявить отношение к проблеме в среде молодежи и лиц среднего возраста.

Так, волонтеры устроили открытое уличное голосование, предлагая жителям высказаться «за» или «против» инициативы Нифантьева. В установленные стилизованные урны предлагалось раздельно складывать белые и черные шары, символизирующие положительные и отрицательные мнения москвичей. С начала голосования и до его окончания прошло не более получаса, а весь запас белых «бюллетеней» был уже израсходован.