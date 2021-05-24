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Москвичи на уличном голосовании поддержали идею бесплатных лекарств пенсионерам

Агентство «Москва»иещё 2
1 час назад
Акция «Круглый выбор» в поддержку предложения об обеспечении пенсионеров бесплатными лекарствами прошла в Южном административном округе Москвы. О результатах голосования сообщил журналистам член Общественной палаты России Евгений Нифантьев.
Москвичи выступили за бесплатные лекарства для пенсионеров
Фото: ТАССТАСС
«Не было ни одного человека, который проголосовал бы против бесплатных лекарств для пенсионеров. Сегодня представители старшего поколения тратят на медицинские препараты примерно 10% от своей и так небольшой пенсии. Чем старше человек, тем внимательнее нужно относиться к своему здоровью. Но у многих просто нет возможности купить все, что прописывают врачи. Бесплатное лекарственное обеспечение должно быть доступно каждому пенсионеру независимо от толщины его кошелька», - сказал Евгений Нифантьев.
Также автор идеи заявил о дальнейшем исследовании мнения москвичей о предложенной инициативе. В частности, предполагается в ближайшее время запустить опрос в социальных сетях, чтобы выявить отношение к проблеме в среде молодежи и лиц среднего возраста.
Так, волонтеры устроили открытое уличное голосование, предлагая жителям высказаться «за» или «против» инициативы Нифантьева. В установленные стилизованные урны предлагалось раздельно складывать белые и черные шары, символизирующие положительные и отрицательные мнения москвичей. С начала голосования и до его окончания прошло не более получаса, а весь запас белых «бюллетеней» был уже израсходован.
Новости Москвы,Общественная палата России,
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