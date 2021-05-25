Москвичи увлеклись ночным интернет-шопингом

Покупательская активность жителей больших городов постепенно перемещается в Сеть. А еще, оказывается, шопинг становится ночным! Мобильный оператор Tele2 проанализировал покупки москвичей в интернет-магазинах. За год — с марта 2020-го по март 2021 года — специалисты оператора из проектного офиса big data зафиксировали трехкратный рост спроса на онлайн-заказы в ночное время.

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В апреле 2021 года Москва была признана городом России , где потенциальные покупатели жилья наиболее часто ищут квартиры в ночное время. Оператор с помощью big data оценила покупательскую активность своих абонентов и выяснила, какие еще приобретения совершают москвичи с 22:00 до 07:00.

Data scientists компании выбрали восемь интернет-магазинов с отличным друг от друга ассортиментом — от медицинских товаров до ювелирных украшений. В выборку попали «Сбер Еаптека», книжный интернет-магазин «Библио-Глобус», магазин бытовой техники и электроники «Эльдорадо», интернет-магазин парфюмерии и профессиональной косметики «Золотое яблоко», сервис по поиску и покупке авиабилетов KUPIBILET.RU, интернет-магазин обуви и аксессуаров Rendez-Vous, сервис доставки продуктов «СберМаркет» и интернет-магазин ювелирных украшений SOKOLOV. В исследовании учитывались клиенты, которые при регистрации получили соответствующее SMS. Для точности оценки в выборке участвовали только уникальные абоненты в пределах каждого месяца.

Лидером по количеству ночных клиентов стал интернет-магазин электроники, цифровой и бытовой техники «Эльдорадо» — онлайн-каталог товаров за год (март 2020-го — март 2021 года) просмотрел 31 процент пользователей от общего числа онлайн-шоперов. При этом осенний период стал самым активным: в октябре число пользователей выросло в 3,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Это обусловлено началом сезона распродаж на электронику.

На втором месте по популярности среди «полуночников» оказался интернет-магазин парфюмерии и профессиональной косметики «Золотое яблоко», на который пришлось 19 процентов клиентов.