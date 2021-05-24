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Автопарк социального такси пополнился новыми микроавтобусами

Mos.ruиещё 1
1 час назад
В социальном такси появились 24 новых микроавтобуса, благодаря которым поездки пассажиров станут еще комфортнее. Служба помогает маломобильным горожанам добраться до медицинских, культурных и социальных учреждений.
Автопарк социального такси пополнился микроавтобусами
Фото: Mos.ruMos.ru
«До конца года мы получим еще 20 машин для индивидуальных и коллективных перевозок — всего в Москве будет более 170 автомобилей для перевозки маломобильных граждан. Это позволит увеличить количество поездок на 30–35 процентов — служба соцтакси сможет выполнять более 150 тысяч поездок в год. Мы хотим, чтобы каждый житель города имел доступ к безопасному, надежному и комфортному транспорту, и будем и дальше развивать доступную среду. Таким образом Москва еще раз подтвердит звание города с самой развитой безбарьерной средой в России», — сообщил заместитель Мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.
Чтобы воспользоваться услугами социального такси, необходимо оставить заявку на сайте Мосгортранса в разделе «Московская служба “Социальное такси”».
С 1 июня услугами социального такси бесплатно смогут воспользоваться дети, нуждающиеся в паллиативной помощи. Автомобили комфортны для пассажиров: они оборудованы специальными подъемниками, кроме того, в них можно подключить необходимое медицинское оборудование.
Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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