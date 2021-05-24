Автопарк социального такси пополнился микроавтобусами

«До конца года мы получим еще 20 машин для индивидуальных и коллективных перевозок — всего в Москве будет более 170 автомобилей для перевозки маломобильных граждан. Это позволит увеличить количество поездок на 30–35 процентов — служба соцтакси сможет выполнять более 150 тысяч поездок в год. Мы хотим, чтобы каждый житель города имел доступ к безопасному, надежному и комфортному транспорту, и будем и дальше развивать доступную среду. Таким образом Москва еще раз подтвердит звание города с самой развитой безбарьерной средой в России», — сообщил заместитель Мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.