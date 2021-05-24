Бочкарев рассказал о строительстве БКЛ метро

Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро является ключевым и самым масштабным проектом строительства метрополитена, рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев . Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

По его словам, БКЛ метро станет одной из самых протяженных линий в мире.

"С нее можно будет сделать пересадки на 20 станций 11 радиальных веток, три остановочные платформы Московского центрального кольца и 13 – МЦД. Шаговый доступ к станциям второго метрокольца получат три миллиона москвичей, проживающих в 34 районах", – рассказал Бочкарев.

Он напомнил, что 12 станций, открывшиеся 1 апреля текущего года, уже работают.

"На данный момент завершена проходка 95% всех тоннелей кольца, а общая строительная готовность линии составляет три четверти", – сказал вице-мэр.

По его словам, до конца года планируется ввести девять новых станций. А в будущем году предположительно завершат работы по оставшимся семи станциям, которые находятся на северо-восточном участке от "Электрозаводской" до "Савеловской" и восточном от "Каширской" до "Нижегородской".

"Изначально завершить проект Большого кольца планировалось до конца 2023 года, но Сергей Собянин поставил задачу форсировать стройку, чтобы замкнуть его уже в 2022. Все силы и средства для этого у нас есть, так что нет сомнений – мы справимся", – добавил Бочкарев.

Ранее Бочкарев рассказал, что запуск Большой кольцевой линии метро позволит улучшить доступность более сотни точек притяжения, в числе которых парки и прогулочные зоны, корпуса вузов, объекты спорта, культуры и досуга. Он отметил, что, когда новое кольцо замкнется, москвичам будет проще передвигаться по городу.