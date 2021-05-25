Музей-заповедник «Царицыно» откроет двери бесплатно 2 июня

Музей-заповедник «Царицыно» 2 июня примет участие в акции «Московская неделя искусств». В этот день все гости музея смогут посетить его бесплатно.

Фото: М. Денисова / mos.ru М. Денисова / mos.ru

Для посещения открыты все музейные пространства: Большой дворец, Оперный дом, Хлебный дом, Третий Кавалерский и Оранжерейный комплекс.

Москвичи и гости столицы смогут увидеть временные выставки и постоянные экспозиции. Например, выставку «Под маской Венеции », посвященную многогранной венецианской культуре XVIII века, выставку «Керамика. Парадоксы» о современной керамике XX-XXI века и выставку «Зачем ребенку медведь?», где выставлены редкие глиняные игрушки XIX-XX веков.

В Большом дворце разместились постоянные экспозиции: «Царицыно Екатерины II» и «Екатерина II. Золотой век Российской империи»

Родители с детьми могут посетить «Детский музей», расположенный также в Большом дворце. Здесь же работает новая выставка «Скульптура Владимира Соскиева», посвященная творчеству народного художника республики Северная Осетия-Алания.

В Оперном доме и Третьем Кавалерском корпусе работают выставки «Дворец во дворце» и «Дачное Царицыно».

В Царицынских оранжереях можно увидеть многочисленные растения, многие из которых цветут и плодоносят.