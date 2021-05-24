В городе запустили цифровую экосистему для самозанятых

Проект «Все о самозанятости от а до я» объединяет меры поддержки, услуги, сервисы и обучающие программы, доступные в Москве для самозанятых.

Фото: Е. Самарина. Mos.ru Е. Самарина. Mos.ru

На сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) заработала цифровая экосистема «Все о самозанятости от а до я» . Это новый проект, в котором собраны услуги, сервисы и вся необходимая информация для самозанятых и тех, кто планирует получить этот статус. Экосистема предоставляет эффективные решения, которые помогут начать работать на себя и продвигать дело с поддержкой от города.

«Популярность специального налогового режима для самозанятых среди москвичей продолжает расти: ежемесячно этот статус получают более 25 тысяч человек. Общее число самозанятых в Москве уже превысило 600 тысяч. Поэтому для нас крайне важно было создать городскую цифровую экосистему с целью популяризации данного налогового режима среди москвичей, дать им решения для открытия и развития своего дела», — сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Проект «Все о самозанятости от а до я» выступает в роли агрегатора мер поддержки, услуг и обучающих программ. Например, здесь можно найти информацию о том, как стать самозанятым, а также все необходимые ссылки, чтобы зарегистрироваться в этом качестве онлайн. Это можно сделать через приложение «Мой налог», на сайте налоговой службы или через мобильные приложения банков-партнеров.

Для того чтобы пользователям было проще выбрать сферу деятельности, в экосистеме собрали полезные материалы. В них можно найти готовые решения для открытия своего дела.

В отдельный блок выделены меры поддержки для самозанятых. Они могут воспользоваться льготными кредитами, выгодно арендовать помещение у города и участвовать в госзакупках. Кроме того, представлены различные онлайн-продукты, которые упрощают ведение бизнеса. Список мер поддержки постоянно растет.

В цифровую экосистему встроены популярные сервисы по продвижению услуг и поиску заказов. Доступ к ним предоставляют партнеры портала МБМ. Для правильной работы на этих площадках пользователи могут пройти специальный курс обучения. Он состоит из нескольких модулей. По окончании курса участники, подтвердившие статус самозанятых, получат специальный электронный бейдж, повышающий их рейтинг на ресурсах партнеров.

Также в цифровой экосистеме можно найти другие обучающие программы, которые могут быть полезны. Кроме того, здесь можно записаться на бесплатные консультации и получить ответы на важные вопросы, такие, например, как заплатить налог на профессиональный доход.

Для того чтобы пользоваться всеми инструментами цифровой экосистемы, необходимо зарегистрироваться на портале mbm.mos.ru

Самозанятые — это общеупотребимый термин, обозначающий людей, которые работают на себя и получают доход самостоятельно, но при этом у них нет наемных работников.

В российском законодательстве термин «самозанятость» отсутствует. Вместо него используют понятие «налог на профессиональный доход». Самозанятыми могут быть физические лица и индивидуальные предприниматели. В отношении самозанятых действует специальный налоговый режим: они могут платить налоги с получаемого дохода по упрощенной схеме.

Режим в виде налога на профессиональный доход ввели в Москве в 2019 году. Он дает возможность тем, кто работает на себя, вести свое дело легально. Зарегистрироваться как самозанятые могут мастера индустрии красоты, фотографы, таксисты, швеи, организаторы праздников и многие другие.