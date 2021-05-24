Рейды по проверке летних кафе стартуют в столице

Число нарушений при размещении летних кафе в столице в 2021 году сократилось в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, за последние пять лет количество кафе, которые размещены в городской схеме, выросло на 50%.

"В сравнении с аналогичным периодом 2019 года, когда сезон летних кафе был открыт в аналогичные даты, количество выявленных нарушений в этом году сократилось более чем в 1,5 раза – с 59 до 35. Таких результатов удалось добиться в том числе благодаря профилактической работе с владельцами заведений", – рассказал Ефимов.

Он также добавил, что в минувшем году в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса сезон работы летних веранд был открыт в середине лета. В 2021 году монтаж конструкций разрешили с 15 марта, а открытие сезона летних кафе состоялось 1 апреля.

За размещением летних кафе в Москве следят специалисты Госинспекции по недвижимости. Владельцев привлекают к административной ответственности в виде штрафов лишь в том случае, если размещение веранды нарушает требования безопасности, а также мешает горожанам. Кроме того, добросовестным предпринимателям город оказывает поддержку, предоставляя под размещение веранд земельные участки на безвозмездной основе.

Как отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский , специалисты выявили 35 нарушений, 16 из них связаны с размещением сезонных веранд вне схемы и 19 – с превышением площади или размещением не в соответствии с проектом.

Самое большое количество нарушений в части размещения летних кафе – 23 – выявили в центре города, 5 – на северо-западе Москвы, 4 – на западе, а также 3 – на юге столицы, заключил он.