Собянин: Москва достойно перенесла пандемию

По его словам, столица справилась с вызовами инфекции как минимум не хуже, чем другие мировые города.
"А с учетом того, что гораздо меньше было ограничений, меньше локдаунов, меньше пострадала экономика, то я считаю, что и лучше", – добавил градоначальник. Ранее Собянин сообщил, что в преддверии отпуска важно привиться от коронавирусной инфекции.
Перед этим он охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в столице как сложную, но не драматичную. Он отметил, что взрывного роста числа заболевших не наблюдается.