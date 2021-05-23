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Собянин оценил борьбу Москвы с пандемией COVID-19

Москва24иещё 7
49 минут назад
Москва достойно перенесла пандемию коронавируса, заявил в эфире телеканала "Россия 1" Сергей Собянин.
Собянин: Москва достойно перенесла пандемию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Считаю, что Москва, москвичи, все наше городское сообщество, профессиональное сообщество медиков, социальные и транспортные службы – все отрасли – справились достойно. В целом, система отработана таким образом, что она дает возможность нормальной жизни в городе, работе всех отраслей, работе в том числе медицины в целом, не только "ковидной", но и всей другой: экстренной и плановой помощи", – прокомментировал мэр.
По его словам, столица справилась с вызовами инфекции как минимум не хуже, чем другие мировые города.
"А с учетом того, что гораздо меньше было ограничений, меньше локдаунов, меньше пострадала экономика, то я считаю, что и лучше", – добавил градоначальник. Ранее Собянин сообщил, что в преддверии отпуска важно привиться от коронавирусной инфекции.
Перед этим он охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в столице как сложную, но не драматичную. Он отметил, что взрывного роста числа заболевших не наблюдается.
Новости Москвы,Сергей Собянин,
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