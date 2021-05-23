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В Москве протестируют новый электробус-гармошку

Мослента
1 час назад
В Москве летом 2021 года протестируют электробус-гармошку, об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного Дептранса.
В Москве протестируют новый электробус-гармошку
Фото:  Telegram-канал «Дептранс Москвы» Telegram-канал «Дептранс Москвы»
Новинку от завода «КАМАЗ» впервые представили на международном фестивале в Санкт-Петербурге в рамках выставки инновационного транспорта и техники.
Электробус-гармошка имеет на 50 мест больше, чем в обычном автобусе. Кроме того, он полностью экологичный, поскольку работает на электроэнергии.
Ранее в московском метро запустили поезд с работами современных граффити-художников. Он будет курсировать по Замоскворецкой ветке до сентября.
Новости Москвы,Камаз,
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