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Вильфанд рассказал россиянам о погоде на следующей неделе

Ura.Ru
12 минут назад
Жителей Москвы ждет похолодание. Погода вернется к нормальным значениям, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Даже вчера, когда температура всего-навсего была +16 +18 градусов, температурный фон полностью соответствовал этим значениям. То есть погода из июля, да июля не московского, а краснодарского или даже турецкого, вернулась к своим обычным нормальным значениям», — сообщил Вильфанд телеканалу 360.
По его словам, 22 и 23 мая температура достигнет +19-22 градусов. Осадков не ожидается, в воскресенье возможны кратковременные дожди.
В понедельник будет облачно, возможен кратковременный дождь. Температура опустится до +17-19 градусов. Ночью во вторник и среду ожидается +10 градусов, а днем +20-24 градуса. Во второй половине недели температура может стать выше на один-два градуса. Погода будет умеренно-теплой с кратковременными дождями. Температурный фон будет на один-два градуса выше нормы, рассказал Вильфанд.
Вильфанд призвал жителей Центральной России не ждать возвращения аномальной жары, которая была в начале недели, сообщает «Национальная служба новостей». Жителей Москвы и Подмосковья предупредили, что до конца недели будут грозы и дожди, пишет «Утро.ру».
Ранее стало известно, что в Челябинской и Курганской областях будет высокий уровень ультрафиолетового излучения. В ближайшие дни индекс будет шесть-семь единиц.
Новости Москвы,Видео,Роман Вильфанд,Ytro.ru,Телеканал "360° Подмосковье",Россия,
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