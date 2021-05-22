Дискуссионный клуб «Mos.эксперт» начал работу в Москве

Ожидается, что проект позволит установить прямой и оперативный диалог между контрольными органами, городскими организациями, регуляторами и представителями бизнеса, а также сформировать профессиональное сообщество, готовое к выработке предложений, направленных на развитие городских сервисов.

«В этом году мы решили попробовать новый формат взаимодействия — открытый дискуссионный клуб. Безусловно, для нас это дополнительный инструмент коммуникации, причем неформальный. Нам важно оперативно получать обратную связь от наших партнеров — заказчиков, поставщиков и предпринимательского сообщества по тем направлениям, где мы плотно вместе работаем. Площадка поможет всем участникам рынка обсудить ключевые вопросы, разобрать конкретные кейсы и ситуации, а также получить разъяснения по профильному законодательству от регуляторов и консультации по работе с информационными сервисами города», — рассказал Министр Правительства Москвы, начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

Посетить встречи сможет любой желающий. На мероприятиях будет проводиться разбор реальных ситуаций, а также обмен мнениями. В качестве экспертов выступят представители ведомств, имеющие прямое отношение к развитию городских и федеральных сервисов в финансово-бюджетной и экономической среде, а также к реализации реформы контрольной и надзорной деятельности.

На первой встрече клуба участники обсудят федеральные новеллы в сфере государственных закупок, в том числе оптимизационный пакет поправок в закон о контрактной системе. А также взаимодействие единой информационной системы в сфере закупок с региональными платформами, цифровое исполнение контрактов, планы развития московской платформы закупок.