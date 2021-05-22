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Начинает работу дискуссионный клуб «Mos.эксперт»

Mos.ruиещё 2
4 часа назад
Главное контрольное управление города Москвы запускает открытый дискуссионный клуб «Mos.эксперт». Первая встреча состоится 26 мая на площадке особой экономической зоны «Технополис “Москва”».
Дискуссионный клуб «Mos.эксперт» начал работу в Москве
Фото: Mos.ruMos.ru
Ожидается, что проект позволит установить прямой и оперативный диалог между контрольными органами, городскими организациями, регуляторами и представителями бизнеса, а также сформировать профессиональное сообщество, готовое к выработке предложений, направленных на развитие городских сервисов.
«В этом году мы решили попробовать новый формат взаимодействия — открытый дискуссионный клуб. Безусловно, для нас это дополнительный инструмент коммуникации, причем неформальный. Нам важно оперативно получать обратную связь от наших партнеров — заказчиков, поставщиков и предпринимательского сообщества по тем направлениям, где мы плотно вместе работаем. Площадка поможет всем участникам рынка обсудить ключевые вопросы, разобрать конкретные кейсы и ситуации, а также получить разъяснения по профильному законодательству от регуляторов и консультации по работе с информационными сервисами города», — рассказал Министр Правительства Москвы, начальник Главконтроля Евгений Данчиков.
Посетить встречи сможет любой желающий. На мероприятиях будет проводиться разбор реальных ситуаций, а также обмен мнениями. В качестве экспертов выступят представители ведомств, имеющие прямое отношение к развитию городских и федеральных сервисов в финансово-бюджетной и экономической среде, а также к реализации реформы контрольной и надзорной деятельности.
На первой встрече клуба участники обсудят федеральные новеллы в сфере государственных закупок, в том числе оптимизационный пакет поправок в закон о контрактной системе. А также взаимодействие единой информационной системы в сфере закупок с региональными платформами, цифровое исполнение контрактов, планы развития московской платформы закупок.
Спикерами выступят представители Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, Управления Федеральной антимонопольной службы по городу Москве, Департамента информационных технологий, Департамента по конкурентной политике и Департамента финансов столицы, а также Контрольно-счетной палаты Московской области и Главного контрольного управления города Москвы.
Помимо этого, для участников будет организована зона консультаций специалистов профильных информационных сервисов столицы, среди которых Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы, портал поставщиков, универсальная автоматизированная информационная система бюджетного учета, система консолидированного учета Единой медицинской информационно-аналитической системы.
Новости Москвы,Федеральное казначейство,ФАС,Минфин,Правительство Москвы,
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