Электросамокатчиков ограничат в скорости

Председатель Мосгордумы сообщил, что правительству Москвы
предлагается разработать проект соответствующего нормативного правового акта. Документ должен учитывать, что скорость передвижения ограничивается 15 километрами в час, а скорость первой поездки для впервые пользующихся устройством дополнительно снижается. Кроме того, должно быть учтено наличие отдельной площадки для тех, кто учится управлять СИМ, необходимость включения передних и задних габаритных огней в темноте или при недостаточной видимости, а также запрет на передвижение двух человек на одном СИМ.