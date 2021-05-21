Электросамокатчиков ограничат в скорости

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Председатель Мосгордумы сообщил, что правительству Москвы предлагается разработать проект соответствующего нормативного правового акта. Документ должен учитывать, что скорость передвижения ограничивается 15 километрами в час, а скорость первой поездки для впервые пользующихся устройством дополнительно снижается. Кроме того, должно быть учтено наличие отдельной площадки для тех, кто учится управлять СИМ, необходимость включения передних и задних габаритных огней в темноте или при недостаточной видимости, а также запрет на передвижение двух человек на одном СИМ.

По словам Шапошникова, на данный момент предложения находятся в разработке. Планируется предусмотреть скоростные режимы и требования к СИМ в парках и других общественных пространствах, а также условия запрета на пользование ими.

«Аналогичные ограничения предлагаем предусмотреть и для велосипедов, в том числе электровелосипедов, в части скоростного режима и движения по тротуару», — указал Шапошников.

Он уточнил, что также важно поддержать включение в ПДД нормы о регулировании движения СИМ и введение ограничения максимальной скорости до 25 километров в час, а при совмещенном движении с пешеходами — до 7 километров в час, оставив при этом приоритет за пешеходами.