В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Москве ограничат скорость электросамокатов

Lenta.ru
1 час назад
В Москве решили ограничить скорость электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся в том числе гироскутеры и велосипеды. Об этом рассказал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, передает ТАСС.
Электросамокатчиков ограничат в скорости
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Председатель Мосгордумы сообщил, что правительству Москвы предлагается разработать проект соответствующего нормативного правового акта. Документ должен учитывать, что скорость передвижения ограничивается 15 километрами в час, а скорость первой поездки для впервые пользующихся устройством дополнительно снижается. Кроме того, должно быть учтено наличие отдельной площадки для тех, кто учится управлять СИМ, необходимость включения передних и задних габаритных огней в темноте или при недостаточной видимости, а также запрет на передвижение двух человек на одном СИМ.
По словам Шапошникова, на данный момент предложения находятся в разработке. Планируется предусмотреть скоростные режимы и требования к СИМ в парках и других общественных пространствах, а также условия запрета на пользование ими.
«Аналогичные ограничения предлагаем предусмотреть и для велосипедов, в том числе электровелосипедов, в части скоростного режима и движения по тротуару», — указал Шапошников.
Он уточнил, что также важно поддержать включение в ПДД нормы о регулировании движения СИМ и введение ограничения максимальной скорости до 25 километров в час, а при совмещенном движении с пешеходами — до 7 километров в час, оставив при этом приоритет за пешеходами.
Шапошников подчеркнул, что СИМ не являются транспортными средствам, им запрещено двигаться по автомагистралям, и для них вводятся специальные знаки и таблички. Кроме того, ими нельзя пользоваться в состоянии опьянения.
Новости Москвы,Алексей Шапошников,Мосгордума,Правительство Москвы,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители