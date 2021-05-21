День нерпенка отметят в «Москвариуме» на ВДНХ

День нерпенка пройдет в «Москвариуме» на ВДНХ во вторник, 25 мая. Об этом рассказали в пресс-службе выставочного комплекса.
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
В честь тематического праздника будет организована бесплатная познавательная программа. Посетителям расскажут лекции о байкальских нерпах и покажут видеопрезентации.
Кроме того, все желающие смогут встретиться со съемочной группой фильма «Байкал. Удивительные приключения Юмы». Уточняется, что премьера картины пройдет 10 июня 2021 года.
Также 25 мая в 12:30 москвичи смогут посетить экспозицию «Аквариум», где специалисты проведут показательную тренировку байкальских нерп.
Для посещения мероприятия необходимо пройти предварительную регистрацию, пишет агентство городских новостей «Москва
».
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