День нерпенка отметят в «Москвариуме» на ВДНХ

День нерпенка пройдет в «Москвариуме» на ВДНХ во вторник, 25 мая. Об этом рассказали в пресс-службе выставочного комплекса.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В честь тематического праздника будет организована бесплатная познавательная программа. Посетителям расскажут лекции о байкальских нерпах и покажут видеопрезентации.

Кроме того, все желающие смогут встретиться со съемочной группой фильма «Байкал. Удивительные приключения Юмы». Уточняется, что премьера картины пройдет 10 июня 2021 года.

Также 25 мая в 12:30 москвичи смогут посетить экспозицию «Аквариум», где специалисты проведут показательную тренировку байкальских нерп.

Для посещения мероприятия необходимо пройти предварительную регистрацию, пишет агентство городских новостей « Москва ».