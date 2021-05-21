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Движение восстановили после возгорания грузовика на юге Москвы

Вечерняя Москва
1 час назад
Движение по столичной улице Бакинская в сторону Кавказского бульвара восстановили после аварии с грузовиками. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.
Движение на юге столицы восстановили после возгорания грузовика
Фото: ТАССТАСС
— Для движения в сторону Кавказского бульвара свободны две полосы, — отметили в ведомстве.
Ранее «ВМ» сообщала, что на Бакинской улице столкнулись два грузовика. В результате ДТП, одна из машин загорелась.
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