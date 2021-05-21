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Аудиосообщения в столичных трамваях озвучил «голос метро» Алексей Россошанский

Агентство «Москва»иещё 1
2 часа назад
Аудиосообщения в вагонах столичных трамваев озвучил «голос метро» Алексей Россошанский, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Столичные трамваи "заговорили" голосом метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Московский трамвай заговорил голосом метро! Теперь во всех вагонах сообщения стали короче, а произносить их будет знакомый каждому метро-голос», - говорится в сообщении.
В департаменте добавили, что работа по внедрению в трамваях удобных пассажирских сервисов будет продолжена.
«Мы проанализировали все трамвайные маршруты Москвы и полностью переработали аудиосообщения - сократили их количество, сделали их короче и понятнее. Но, главное, теперь трамвай и метрополитен будут еще больше объединены. Остановки и дополнительная информация объявляется Алексеем Россошанским - известным голосом мосметро», - цитируют в сообщении первого заместителя начальника метро Романа Латыпова.
Новости Москвы,Роман Латыпов,Алексей Россошанский,
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