Столичные трамваи "заговорили" голосом метро

«Московский трамвай заговорил голосом метро! Теперь во всех вагонах сообщения стали короче, а произносить их будет знакомый каждому метро-голос», - говорится в сообщении.
«Мы проанализировали все трамвайные маршруты Москвы и полностью переработали аудиосообщения - сократили их количество, сделали их короче и понятнее. Но, главное, теперь трамвай и метрополитен будут еще больше объединены. Остановки и дополнительная информация объявляется Алексеем Россошанским - известным голосом мосметро», - цитируют в сообщении первого заместителя начальника метро Романа Латыпова.