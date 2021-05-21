Москва хочет замедлить самокаты

Фото: © АГН Москва/Сергей Киселев © АГН Москва/Сергей Киселев

Нарушения на каждом шагу

Электросамокаты и велосипеды, моноколёса и гироскутеры, или, как их официально называют, средства индивидуальной мобильности (СИМ), стали чрезвычайно популярны в мегаполисах. Для одних это развлечение, для других — быстрый и экологичный способ перемещения. В одних только городских сервисах аренды электротранспорта числится десять тысяч самокатов, сообщил Шапошников.

Но на федеральном уровне эти средства передвижения не имеют статуса, а их владельцы приравниваются к пешеходам. И ездят они чаще всего по тротуарам. В итоге число столкновений пешеходов на ногах и на колёсах стремительно растёт. По словам спикера Мосгордумы, в прошлом году число таких аварий в столице подскочило на 66 процентов. Всего зафиксировано 156 ДТП, в которых пострадали 158 человек, из них 73 ребёнка.

156 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности и пешеходов зафиксировали в 2020 году. Это на 66 процентов больше, чем годом ранее. В авариях пострадали 158 человек, из них 73 ребёнка.

Как отметил врио замглавы столичной ГИБДД Евгений Логиновский, нередко пользователи средств индивидуальной мобильности демонстрируют безответственное поведение на дорогах: пересекают перекрестки по пешеходным переходам, не спешиваясь или по диагонали, в том числе на запрещающий сигнал светофора, двигаются по встречной полосе. «Это стало повсеместным нарушением», — подчеркнул он.

Новичков попросят не разгоняться

В Мосгордуме считают, что нужно записать в ПДД норму, которая обяжет электросамокаты ездить по велодорожкам и проезжей части со скоростью не более 25 километров в час, а по пешеходным зонам — семь километров в час. Также следует запретить езду на таких устройствах в нетрезвом состоянии, рассказал Алексей Шапошников во время дискуссии.

«СИМ может пользоваться только один человек, брать на борт кого-то ещё необходимо запретить», — добавила ещё одно требование председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева.

Если дороги относятся к ведению ГИБДД, то регулирование движения в общественных пространствах — парках, садах, скверах — городские власти могут организовать сами. В этих местах «электропешеходы» смогут ездить только по велодорожкам, но со скоростью 15 километров в час.

«Скорость передвижения во время первой поездки для впервые пользующихся СИМ дополнительно снижается», — добавил Шапошников.

Также депутаты предлагают Департаменту транспорта создать чёрный список нарушителей новых требований. Попав в него, человек не сможет арендовать самокат или велосипед в городских сервисах, отметил глава Мосгродумы.

Не запретом единым

Глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодёжной политике Кирилл Щитов уверен, что не стоит увлекаться одними ограничениями. Вопрос этот комплексный, его составная часть — приспособление городской инфраструктуры.

«Именно на это и необходимо сделать упор - на развитие инфраструктуры, на формирование культуры управления СИМ, на щадящее отношение бизнеса к своим работникам. Чтобы тот же курьер в попытке успеть выполнить все заказы не был вынужден нестись по тротуарам, сбивая прохожих», — пояснил он.

Именно за счёт инфраструктуры и технологий можно уберечь от аварий москвичей, которые берут самокаты напрокат. Одно из решений — программа «медленных зон», рассказал руководитель проекта Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Магомед Колгаев.

«Это такие участки, где скорость самокатов автоматически снижается до 15 километров в час независимо от желания пользователя», — объяснил он. На остальных участках максимально возможная скорость такой техники — 25 километров в час, добавил Колгаев.