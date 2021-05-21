Выход через Спасские ворота Кремля закроют

Выход с территории Московского Кремля через Спасские ворота будет закрыт для посетителей 23 и 24 мая в связи с подготовкой и проведением государственных мероприятий, сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны Российской Федерации.

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Также 23 мая посетителей не будут пускать в мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены.

Ранее в ФСО сообщили, что в Кремле возобновляется проведение разводов пеших и конных караулов Президентского полка. Они будут проходить с мая по сентябрь по субботам в 12 часов.