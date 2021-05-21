В Еврейском музее откоется выставка «Маленькое искусство»

Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Музей покажет неизвестные работы известных мастеров. Это работы небольшого размера, наброски, замыслы.
Выставка поделена на несколько частей. Первая из них показывает значимость небольшого наброска, который впоследствии перерождается в картину. На примере работ Левитана, Поленова, Репина посетители проследят движение от замысла в маленькой композиции к известным полотнам.
Вторая часть выставки расскажет об искусстве модернистов. Быстрый рисунок сохраняет движение руки, а в акварелях Константина Сомова и без пояснения из его дневника видно, как скрупулезно художник работал даже над небольшим листком.
Следующая часть экспозиции — о пафосе авангарда, его стремлении изменить большие и маленькие формы предметов. На выставке представлена графика Казимира Малевича, Михаила Ларионова
, Николая Суетина, Ильи Чашника и других авторов авангардных движений 1910-1920-х годов.
Завершающая тема выставки — «Камерное» — возникла в связи с миниатюрами Михаила Соколова
. Оказавшись в заключении, художник пытался сохранить возможность работать. Так появился цикл крошечных работ, близких к формату спичечного коробка.
Выставка открыта с 27 мая до 5 сентября, сообщается на сайте музея.