В Еврейском музее откоется выставка «Маленькое искусство»

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Музей покажет неизвестные работы известных мастеров. Это работы небольшого размера, наброски, замыслы.

Выставка поделена на несколько частей. Первая из них показывает значимость небольшого наброска, который впоследствии перерождается в картину. На примере работ Левитана, Поленова, Репина посетители проследят движение от замысла в маленькой композиции к известным полотнам.

Вторая часть выставки расскажет об искусстве модернистов. Быстрый рисунок сохраняет движение руки, а в акварелях Константина Сомова и без пояснения из его дневника видно, как скрупулезно художник работал даже над небольшим листком.

Следующая часть экспозиции — о пафосе авангарда, его стремлении изменить большие и маленькие формы предметов. На выставке представлена графика Казимира Малевича, Михаила Ларионова , Николая Суетина, Ильи Чашника и других авторов авангардных движений 1910-1920-х годов.

Завершающая тема выставки — «Камерное» — возникла в связи с миниатюрами Михаила Соколова . Оказавшись в заключении, художник пытался сохранить возможность работать. Так появился цикл крошечных работ, близких к формату спичечного коробка.