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Андрей Воробьев поздравил выпускников Подмосковья с последним звонком

РИАМОиещё 1
5 часов назад
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил выпускников подмосковных школ с последним звонком и рассказал им, в чем заключается формула успеха.
Воробьев поздравил выпускников с последним звонком
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Добрый день, дорогие выпускники. Сегодня последний звонок. Все вы и родители обязательно запомните этот радостный и очень волнительный день. Каждый из вас имеет свои планы, думает о важных переменах, которые произойдут во взрослой жизни», - написал Воробьев на своей странице в «ВКонтакте».
Он отметил, что совсем скоро сегодняшние 11-классники начнут самостоятельный, свободный и очень ответственный путь. Губернатор пожелал выпускникам, вне зависимости от выбранной профессии, всегда встречать на пути людей, которые будут вдохновлять, у которых можно будет учиться. Он напомнил выпускникам, сколько сил в них вложили родители и учителя.
«Я хочу поблагодарить их за поддержку, а вам, нашим дорогим выпускникам, желаю успехов на экзаменах, удачи, вдохновения и всего самого доброго. Только вперед!» - заключил Воробьев.
Последние звонки в Московской области пройдут в традиционном очном формате 21 или 22 мая, точную дату выберут в каждой школе. Выпускные школам предложено провести 25 или 26 июня.
Новости Москвы,Андрей Воробьев,Московская Область,
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