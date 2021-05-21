Воробьев поздравил выпускников с последним звонком

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«Добрый день, дорогие выпускники. Сегодня последний звонок. Все вы и родители обязательно запомните этот радостный и очень волнительный день. Каждый из вас имеет свои планы, думает о важных переменах, которые произойдут во взрослой жизни», - написал Воробьев на своей странице в «ВКонтакте».

Он отметил, что совсем скоро сегодняшние 11-классники начнут самостоятельный, свободный и очень ответственный путь. Губернатор пожелал выпускникам, вне зависимости от выбранной профессии, всегда встречать на пути людей, которые будут вдохновлять, у которых можно будет учиться. Он напомнил выпускникам, сколько сил в них вложили родители и учителя.

«Я хочу поблагодарить их за поддержку, а вам, нашим дорогим выпускникам, желаю успехов на экзаменах, удачи, вдохновения и всего самого доброго. Только вперед!» - заключил Воробьев.