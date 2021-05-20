Накажут рублем: Ракова нашла способ оздоровления москвичей

«Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично, какую-то, в том числе, финансовую ответственность он должен нести», - сказала Ракова.

По словам вице-мэра, эти меры могут быть необходимы для того, чтобы обезопасить добросовестных граждан.

В пресс-службе комплекса социального развития столицы пояснили, что Анастасия Ракова имела в виду возможность частичного софинансирования гражданином расходов на его лечение, если запущенное состояние стало следствием систематического непосещения врача и непрохождения диспансеризаций при широком спектре профилактических возможностей.

В пресс-службе подчеркнули, что о введении штрафов за непосещение врачей речи не идет.