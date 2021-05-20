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Накажут рублем: Ракова нашла способ оздоровления москвичей

Вадим Дроздов
1 час назад
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова предложила ввести «материальную ответственность» для граждан, систематически не следящих за своим здоровьем. Об этом, как передает «Интерфакс», она заявила, выступая на «Московском онкологическом форуме».
«Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично, какую-то, в том числе, финансовую ответственность он должен нести», - сказала Ракова.
По словам вице-мэра, эти меры могут быть необходимы для того, чтобы обезопасить добросовестных граждан.
В пресс-службе комплекса социального развития столицы пояснили, что Анастасия Ракова имела в виду возможность частичного софинансирования гражданином расходов на его лечение, если запущенное состояние стало следствием систематического непосещения врача и непрохождения диспансеризаций при широком спектре профилактических возможностей.
В пресс-службе подчеркнули, что о введении штрафов за непосещение врачей речи не идет.
Как сообщал «Рамблер», ранее диетолог Маргарита Королева заявила, что отказ от части продуктов не поможет уберечься от рака: вместо этого стоит стараться вести здоровый образ жизни, поддерживать «здоровую стройность» и время от времени проходить диспансеризацию.
Новости Москвы,Видео,Маргарита Королева,Анастасия Ракова,
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