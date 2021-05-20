Собянин открыл онкологический форум в столице

По словам Собянина, несмотря на пандемию в Москве продолжалась и идет модернизация и реформирование онкологической помощи. Он напомнил, что на базе крупнейших городских стационаров за последнее время организовано шесть мощных многопрофильных онкологических центров. Закуплено более 2 тысяч единиц новейшего технологического оборудования, сотни тяжелого диагностического оборудования. На самом высоком мировом уровне созданы морфологические лаборатории.