Собянин открыл онкологический форум в столице

По словам Собянина, несмотря на пандемию в Москве продолжалась и идет модернизация и реформирование онкологической помощи. Он напомнил, что на базе крупнейших городских стационаров за последнее время организовано шесть мощных многопрофильных онкологических центров. Закуплено более 2 тысяч единиц новейшего технологического оборудования, сотни тяжелого диагностического оборудования. На самом высоком мировом уровне созданы морфологические лаборатории.
Кроме того мэр напомнил, что создана единая платформа онкологического обеспечения медицинской помощью на базе единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы. Она объединяет данные об онкопациентах.