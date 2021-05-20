Продажи новостроек за четыре месяца выросли в 1,5 раза

Так, в жилом фонде за четыре месяца оформлено 28,9 тыс. договоров - на 34% больше, чем год назад (21,6 тыс.). Первичный рынок нежилой недвижимости показал рост на 94% - 15,3 тыс. сделок с января по апрель 2021 года против 7,9 тыс. ДДУ в прошлом году. Это максимальный показатель в сегменте коммерческой недвижимости в Москве, подчеркнули в пресс-службе.

В апреле в новостройках было продано 8,1 тыс. квартир. Таким образом, продажи жилья выросли на 2% по сравнению с мартом (7,9 тыс.) и в два раза - к апрелю 2020 года (3,8 тыс.), когда из-за ограничительных мер регистрация сделок проводилась только в онлайн-формате. На рынке нежилой недвижимости в апреле оформлено 4,5 тыс. ДДУ - на 8% меньше мартовского значения (4,9 тыс.), но почти в 3,6 раза больше апреля прошлого года (1,2 тыс.). Первичный рынок жилой и нежилой недвижимости в апреле незначительно сбавил темпы к марту - на 2%.