160 пар поженятся в День России

В пресс-служба уточнили, что время работы ЗАГСов в этот день будет увеличено. «В феврале мы открыли прием заявлений на заключение брака в День России. Сейчас в три дворца бракосочетания, Шипиловский отдел ЗАГС, а также на две необычные площадки - особняк «Роял» и усадьбу Муравьевых-Апостолов - подано максимальное количество заявлений, более 160. Более 40 пар зарегистрируют свои отношения в каждом дворце. Традиционно на эту дату наблюдается большой спрос среди молодоженов. Поэтому при открытии приема заявлений мы увеличили время работы ЗАГСов: 12 июня они будут работать с 9:00 до 20:00», - рассказали в пресс-службе управления. Заключить брак в День России можно будет во дворцах бракосочетания 1, 3 и 5.