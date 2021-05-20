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Более 160 пар планируют заключить брак в Москве в День России

Агентство «Москва»иещё 1
1 час назад
В День России, 12 июня, в Москве ожидается свадебный бум, заключить брак планируют более 160 пар, сообщает пресс-служба столичного управления ЗАГС.
160 пар поженятся в День России
Фото: ТАССТАСС
«В День России свадебный бум: во всех открытых отделах ЗАГС, дворцах бракосочетания и необычных площадках заняты все места. В государственный праздник в московских ЗАГСах выходной день. Несмотря на это в Москве можно будет пожениться на восьми площадках, специально открытых в праздник. Заключить брак в этот день планируют более 160 пар», - говорится в сообщении.
В пресс-служба уточнили, что время работы ЗАГСов в этот день будет увеличено. «В феврале мы открыли прием заявлений на заключение брака в День России. Сейчас в три дворца бракосочетания, Шипиловский отдел ЗАГС, а также на две необычные площадки - особняк «Роял» и усадьбу Муравьевых-Апостолов - подано максимальное количество заявлений, более 160. Более 40 пар зарегистрируют свои отношения в каждом дворце. Традиционно на эту дату наблюдается большой спрос среди молодоженов. Поэтому при открытии приема заявлений мы увеличили время работы ЗАГСов: 12 июня они будут работать с 9:00 до 20:00», - рассказали в пресс-службе управления. Заключить брак в День России можно будет во дворцах бракосочетания 1, 3 и 5.
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