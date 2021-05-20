Главный следователь полиции Москвы ушла в отставку

«Заместитель начальника ГУМВД по Москве – начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Агафьева Наталья Ивановна подала рапорт на увольнение из органов внутренних дел по выслуге лет, дающий право на получение пенсии», – говорится в сообщении ведомства.
«Генерал-майор юстиции Агафьева Наталья Ивановна более шесть лет возглавляет крупнейший орган предварительного следствия системы МВД России – ГСУ ГУМВД по Москве, которое вносит значительный вклад в формирование судебно-следственной практики по расследованию уголовных дел», – говорится в сообщении.