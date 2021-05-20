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Главный следователь полиции Москвы ушла в отставку

Деловая газета "Взгляд"иещё 6
2 часа назад
Руководитель Главного следственного управления полиции Москвы генерал-майор Наталья Агафьева написала рапорт об отставке, сообщает столичный главк МВД России.
Главный следователь полиции Москвы ушла в отставку
Фото: ТАССТАСС
«Заместитель начальника ГУМВД по Москве – начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Агафьева Наталья Ивановна подала рапорт на увольнение из органов внутренних дел по выслуге лет, дающий право на получение пенсии», – говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили в пресс-службе, Агафьева проходит службу в органах внутренних дел с 1978 года, а на руководящих должностях – с 1985 года.
«Генерал-майор юстиции Агафьева Наталья Ивановна более шесть лет возглавляет крупнейший орган предварительного следствия системы МВД России – ГСУ ГУМВД по Москве, которое вносит значительный вклад в формирование судебно-следственной практики по расследованию уголовных дел», – говорится в сообщении.
За время своей работы Агафьева, отметили в пресс-службе, «выстроила и реализовала эффективную систему методик расследования отдельных видов преступлений, характерных для столичного региона, позволяющую выполнить одну из основных задач уголовного судопроизводства – возмещение потерпевшим причиненного преступлением ущерба».
Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщали о том, что Агафьева написала рапорт об увольнении, но официально эта информация тогда не подтверждалась, передает РИА «Новости».
Новости Москвы,МВД,РИА Новости,
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