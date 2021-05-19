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Мужчина поймал рыбу в центре Москвы и попал на видео

Юрий Столбов
39 минут назад
Мужчина поймал рыбу в центре Москвы. Момент поимки снял на видео очевидец. Ролик был опубликован в Twitter.
На видео, как рыбак вытягивает на удочке из воды улов и случайно роняет его на проезжую часть позади себя, после чего стоящий рядом с ним мужчина поднимает рыбу с асфальта и куда-то ее убирает.
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