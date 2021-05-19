Пингвины Гумбольдта покинули Московский зоопарк ради потомства

Шестерых пингвинов Гумбольдта отправили из Московского зоопарка в Северную Македонию. Об этом сообщили на странице Московского зоопарка в Instagram.
Фото: Иванко Игорь / АГН МоскваИванко Игорь / АГН Москва
Ведущие зоопарки мира регулярно отправляют питомцев друг другу. Как правило, в другие зоосады уезжают дети для создания собственной семьи в комфортных условиях. Отправленные в Скопье пингвины Гумбольдта — это потомство двух последних лет. Они уже достаточно выросли, чтобы создавать собственные пары.
— Там они встретятся с группой пингвинов из Италии и – будем надеяться – станут основой новой популяции, — говорится в сообщении.
Отмечается, что до этого пингвины Гумбольдта не обитали в зоопарке в Скопье. Птицы заранее готовились к перелету. Специалисты провели все необходимые ветеринарные процедуры и построили комфортные боксы. В аэропорту пингвинов увлажнили, а в пути подкормили.