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Шесть пингвинов Гумбольдта перебрались из Москвы в македонский зоопарк

Вечерняя Москваиещё 2
2 часа назад
Шестерых пингвинов Гумбольдта отправили из Московского зоопарка в Северную Македонию. Об этом сообщили на странице Московского зоопарка в Instagram.
Пингвины Гумбольдта покинули Московский зоопарк ради потомства
Фото: Иванко Игорь / АГН МоскваИванко Игорь / АГН Москва
Ведущие зоопарки мира регулярно отправляют питомцев друг другу. Как правило, в другие зоосады уезжают дети для создания собственной семьи в комфортных условиях. Отправленные в Скопье пингвины Гумбольдта — это потомство двух последних лет. Они уже достаточно выросли, чтобы создавать собственные пары.
— Там они встретятся с группой пингвинов из Италии и – будем надеяться – станут основой новой популяции, — говорится в сообщении.
Отмечается, что до этого пингвины Гумбольдта не обитали в зоопарке в Скопье. Птицы заранее готовились к перелету. Специалисты провели все необходимые ветеринарные процедуры и построили комфортные боксы. В аэропорту пингвинов увлажнили, а в пути подкормили.
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