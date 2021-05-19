Пингвины Гумбольдта покинули Московский зоопарк ради потомства

Шестерых пингвинов Гумбольдта отправили из Московского зоопарка в Северную Македонию. Об этом сообщили на странице Московского зоопарка в Instagram.

Фото: Иванко Игорь / АГН Москва Иванко Игорь / АГН Москва

Ведущие зоопарки мира регулярно отправляют питомцев друг другу. Как правило, в другие зоосады уезжают дети для создания собственной семьи в комфортных условиях. Отправленные в Скопье пингвины Гумбольдта — это потомство двух последних лет. Они уже достаточно выросли, чтобы создавать собственные пары.

— Там они встретятся с группой пингвинов из Италии и – будем надеяться – станут основой новой популяции, — говорится в сообщении.