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В Дарвиновском музее откроется выставка «Белая книга»

Вечерняя Москва
59 минут назад
В конце мая в Государственном Дарвиновском музее откроется выставка «Белая книга», которая предваряет основную экспозицию фестиваля «Золотая Черепаха».
В Дарвиновском музее покажут диких животных
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Посетители музея увидят 40 фотографий диких животных и их рельефно-графические копии с тифлокомментариями, которые предназначены для незрячих гостей музея.
В экспозиции представлены портреты животных, застигнутых в самые неожиданные моменты.
Выставка продлится с 25 мая по 12 сентября, сообщается на сайте музея.
С 24 сентября по 31 октября выставка «Белая книга» продолжит свою работу в Западном крыле Новой Третьяковки.
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