В Дарвиновском музее покажут диких животных

В конце мая в Государственном Дарвиновском музее откроется выставка «Белая книга», которая предваряет основную экспозицию фестиваля «Золотая Черепаха».
Посетители музея увидят 40 фотографий диких животных и их рельефно-графические копии с тифлокомментариями, которые предназначены для незрячих гостей музея.
В экспозиции представлены портреты животных, застигнутых в самые неожиданные моменты.
Выставка продлится с 25 мая по 12 сентября, сообщается на сайте музея.
С 24 сентября по 31 октября выставка «Белая книга» продолжит свою работу в Западном крыле Новой Третьяковки.