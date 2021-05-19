В Дарвиновском музее покажут диких животных

В конце мая в Государственном Дарвиновском музее откроется выставка «Белая книга», которая предваряет основную экспозицию фестиваля «Золотая Черепаха».

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Посетители музея увидят 40 фотографий диких животных и их рельефно-графические копии с тифлокомментариями, которые предназначены для незрячих гостей музея.

В экспозиции представлены портреты животных, застигнутых в самые неожиданные моменты.

Выставка продлится с 25 мая по 12 сентября, сообщается на сайте музея.