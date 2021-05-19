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Москвичам перечислили самые «цветущие» парки для красивых фото

Мослентаиещё 1
9 часов назад
Москвичам перечислили самые «цветущие» парки, в которых можно сделать красивые фотографии. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Для красивых фото: мэрия рекомендовала самые яркие парки
Фото: МослентаМослента
В тексте отмечается, что в столичных парках уже зацвели медуницы, яблони, вишни и сирень, а также сезонные цветы.
Чтобы полюбоваться медуницами, москвичам посоветовали прогуляться по усадьбе Воронцово. В столетней дубраве у Северной аллеи можно увидеть разноцветные колокольчики — ярко-розовые, голубые, фиолетовые и синие. Рядом с ними цветут желтые лютики, купена и вероника дубравная. Также у парадного въезда в усадьбу Воронцово высажены яблони, которые будут цвести до конца мая.
В детском парке имени Н.Н. Прямикова также расположен яблоневый сад. Больше всего видов цветущей сирени можно увидеть в Сиреневом саду, а сирень обыкновенная цветет в Таганском парке. В ландшафтном парке «Митино» можно полюбоваться цветущей сиренью у храма Святых Равноапостольных Константина и Елены.
В Парке Горького уже начали зацветать кусты сирени, а во второй половине июня цветение начнется в саду пионов. На центральной площади парка «Северное Тушино» и на Алешкинском лугу зацвела черемуха. В саду имени Баумана можно наблюдать различные виды тюльпанов.
Ранее главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова рассказала, что температура воздуха в Москве этим летом, вероятнее всего, окажется выше климатической нормы. По ее словам, среднемесячное отклонение может достичь трех градусов. Специалист отметила, что в этом сходятся данные российских и зарубежных специалистов.
Новости Москвы,Татьяна Позднякова,Правительство Москвы,
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