Для красивых фото: мэрия рекомендовала самые яркие парки

Москвичам перечислили самые «цветущие» парки, в которых можно сделать красивые фотографии. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра и правительства Москвы

Фото: Мослента Мослента

В тексте отмечается, что в столичных парках уже зацвели медуницы, яблони, вишни и сирень, а также сезонные цветы.

Чтобы полюбоваться медуницами, москвичам посоветовали прогуляться по усадьбе Воронцово. В столетней дубраве у Северной аллеи можно увидеть разноцветные колокольчики — ярко-розовые, голубые, фиолетовые и синие. Рядом с ними цветут желтые лютики, купена и вероника дубравная. Также у парадного въезда в усадьбу Воронцово высажены яблони, которые будут цвести до конца мая.

В детском парке имени Н.Н. Прямикова также расположен яблоневый сад. Больше всего видов цветущей сирени можно увидеть в Сиреневом саду, а сирень обыкновенная цветет в Таганском парке. В ландшафтном парке «Митино» можно полюбоваться цветущей сиренью у храма Святых Равноапостольных Константина и Елены.

В Парке Горького уже начали зацветать кусты сирени, а во второй половине июня цветение начнется в саду пионов. На центральной площади парка «Северное Тушино» и на Алешкинском лугу зацвела черемуха. В саду имени Баумана можно наблюдать различные виды тюльпанов.