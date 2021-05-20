В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В "Аптекарском огороде" в Москве расцвели первые пионы

ТАССиещё 2
1 час назад
Первые пионы расцвели на весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе сада.
В "Аптекарском огороде" расцвели первые пионы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Первые пионы расцвели на XX весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". В коллекции сада - и травянистые, и редкие древовидные пионы. Махровые цветки древовидных достигают диаметра 20 см и имеют самую разнообразную окраску - от жемчужного до темно-пурпурного, от лимонно-желтого до темно-оранжевого с бордовым кантом", - рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что в "Аптекарском огороде" представлено более 30 сортов пионов, включая редкие ито-гибриды таких сортов, как Hillary, Bartzella и других.
"Родина пионов - Азия, Европа и запад Северной Америки. В середине ХХ века именно в "Аптекарском огороде" началась отечественная селекция этих удивительных растений и появились первые русские сорта. Сейчас селекционная работа продолжается на основной территории Ботанического сада МГУ на Воробьевых горах", - отметил собеседник агентства.
Новости Москвы,МГУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители