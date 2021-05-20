В "Аптекарском огороде" расцвели первые пионы

В пресс-службе добавили, что в "Аптекарском огороде" представлено более 30 сортов пионов, включая редкие ито-гибриды таких сортов, как Hillary, Bartzella и других.

"Родина пионов - Азия, Европа и запад Северной Америки. В середине ХХ века именно в "Аптекарском огороде" началась отечественная селекция этих удивительных растений и появились первые русские сорта. Сейчас селекционная работа продолжается на основной территории Ботанического сада МГУ на Воробьевых горах", - отметил собеседник агентства.