«В новейшей истории России, наверное, не так легко найти человека, который бы столько сделал для нашей столицы», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Евгений Ревенко. комментируя инициативу о присвоении имени покойного мэра Москвы Юрия Лужкова одной из улиц столицы.
«На время работы Юрия Михайловича на посту мэра выпал один из тяжелейших периодов нашей истории. Страна переживала экономический кризис. Cтолица не имела тех доходов, которыми она располагает сейчас. Поэтому Лужкову все приходилось делать с колес. Недостаток бюджета Юрий Михайлович компенсировал невероятной энергией, с которой он работал. Москве очень повезло, что в те непростые годы у нее оказался именно такой мэр», – считает замсекретаря Генсовета «Единой России», ответственный секретарь партии по этике, депутат Госдумы Евгений Ревенко.
«Мы просто обязаны увековечить память этого достойного человека, одного из самых ярких и выдающихся политиков нашей новейшей истории», – заключил Ревенко.
«Оптимально, если оно будет безымянным и без жилой застройки», – отметил парламентарий.