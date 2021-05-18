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Парень станцевал в машине на огромной скорости и попал на видео

Юрий Столбов
45 минут назад
В Приморье парень вылез из машины на огромной скорости и начал танцевать. Произошедшее сняли на видео очевидцы. Видео опубликовал телеканал "Москва 24".
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