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В парках Москвы возобновили работу лодочные станции

Управа района Печатники города Москвыиещё 3
1 час назад
В семи парках Москвы свою работу возобновят лодочные станции, расположенные около местных водоемов. Здесь жители и гости столицы смогут арендовать лодки и катамараны для водных прогулок.
В городских парках возобновили работу лодочные станции
Фото: ТАССТАСС
На данный момент пункты проката открылись в шести парках столицы: в Измайловском парке, в усадьбе Воронцово, музее-заповеднике «Царицыно», Лианозовском парке, музее-усадьбе «Кусково» и парке «Кузьминки».
В усадьбе Воронцово покататься на лодках и катамаранах можно на Большом Воронцовском пруду, а музее-заповеднике «Царицыно» к услугам посетителей сразу три лодочные станции, которые расположены у Верхнего, Среднего и Нижнего Царицынских прудов.
Еще один пункт проката расположен в Лианозовском парке у Нижнего Лианозовского пруда. Во время водной прогулки можно встретить семейную пару лебедей Ромео и Джульетту, которые постоянно живут в парке и не улетают.
Гостей музея-усадьбы «Кусково» ждут у Большого Дворцового пруда. Лодочная станция находится недалеко от Голландского домика. А вот в парке «Кузьминки» можно покататься по Шибаевскому пруду, который является частью каскада Кузьминских прудов, созданных еще в конце XVIII века.
Лодочную станцию также открыли в Измайловском парке. Она расположена на Круглом пруду. А до конца мая лодочная станция заработает также в Парке Горького.
Для того чтобы взять напрокат плавательное средство, необходимо приобрести билет. На некоторых лодочных станциях необходимо оставить залог, который возвращается после сеанса катания.
Контактные поверхности лодки, спасательные жилеты и вспомогательное оборудование регулярно обрабатывается дезинфицирующими средствами. На территории лодочной станции вплоть до посадки в лодку посетителям рекомендуют использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.
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