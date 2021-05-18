Москвичи нашли подходящую для переименования в честь Лужкова улицу

«В муниципальном районе «Аэропорт» есть городской топоним с абсурдным названием: «4-ая улица 8 марта». В столице есть улица 8 марта, есть 1-ая улица 8 марта и есть 4-ая улица 8 марта. Не существует ни 2-ой, ни 3-ей улиц 8 марта. Имя Лужкова тесно связано с районом», – говорится в обращении.
«Горячо радел за свое детище – проект «Большой Ленинградки» – реконструкции Ленинградского проспекта, превращения его в современную автомагистраль. 4-ая улица 8 марта находится недалеко от проспекта», – отмечается в обращении.
«Предлагаем переименовать 4-ую улицу 8 марта в улицу Юрия Лужкова», – добавил инициаторы.
«Оптимально, если оно будет безымянным и без жилой застройки», – отметил парламентарий.