Москвичи нашли подходящую для переименования в честь Лужкова улицу

Как указали москвичи, Лужков неоднократно посещал этот район с традиционными субботними объездами в должности мэра.

Подчеркивается, что жители благодарны Лужкову за то, что при проектировании «Большой Ленинградки» были выбраны тоннельные решения, а не эстакадные. Транспортные потоки убраны под землю.