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Трамваи задерживаются на Дубининской улице в Москве из‑за ДТП

РИАМОиещё 1
2 часа назад
На Дубининской улице из-за неисправного грузового автомобиля, застрявшего на путях, задерживаются трамваи 3, 38, 39, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
ДТП нарушило работу трамваев на "Павелецкой"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Движение общественного транспорта затруднено в сторону станций метро «Павелецкая» и «Чистые пруды».
Маршруты временно изменены. Пассажиров и водителей попросили быть внимательнее.
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