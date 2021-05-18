Собянин заявил о готовности Москвы к проведению ЕГЭ

Готовность столичной системы образования к государственной итоговой аттестации (ГИА) в этом году обсудили на заседании Президиума Правительства Москвы

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Для участия в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11) в столице зарегистрировались 87 022 человека, в том числе:

— 67 926 выпускников школ 2021 года;

— 16 765 выпускников прошлых лет, обучавшихся по программе среднего профессионального образования либо в иностранных образовательных организациях;

— 2331 человек, завершивший освоение образовательной программы по учебному предмету (учащиеся 10-х классов).

Для участия в государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования (ГИА-9) зарегистрировались 94 503 человека.

Как будут проходить экзамены в 2021 году

Из-за непростой эпидемиологической ситуации в этом году отменили досрочные периоды проведения экзаменов. Правила сдачи экзаменов упростили в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 года 256 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году».

Аттестаты за девятый класс об основном общем образовании выдадут на основании результатов государственной итоговой аттестации по двум обязательным предметам —русскому языку и математике. Выпускники девятых классов не будут сдавать учебные предметы по выбору в форме основного государственного экзамена (ОГЭ).

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум учебным предметам — русскому языку и математике.

Выпускники, которые собираются поступать в вузы, должны сдать ЕГЭ по русскому языку и предметам по выбору. Чтобы получить аттестат, достаточно получить удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в этом году проводиться не будет.

Впервые в 2021-м ЕГЭ по информатике и ИКТ проведут только в компьютерной форме без использования бумажных бланков ответов и контрольных измерительных материалов. Продолжительность ЕГЭ по биологии увеличили на 25 минут.

Где будут работать пункты проведения экзаменов

Для проведения ЕГЭ будет работать 361 пункт проведения экзаменов на базе образовательных организаций в каждом районе города. Для учащихся, находящихся на лечении, откроют четыре пункта в московских больницах — Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Блохина, Российской детской клинической больнице, Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и Морозовской детской городской клинической больнице.

Для 21 выпускника из-за состояния здоровья прием экзаменов проведут на дому.

Для организации ГИА-9 определены 494 пункта на базе образовательных организаций. В детских медицинских учреждениях будут работать пять пунктов. Для 24 учащихся с ограниченными возможностями здоровья прием экзаменов планируется организовать на дому.

Как подготовиться к экзаменам

Чтобы подготовиться к успешной сдаче экзаменов, учащиеся московских школ могут принять участие в тренировочных экзаменах по общеобразовательным предметам в формате ОГЭ и ЕГЭ на базе центра независимой диагностики Московского центра качества образования (МЦКО).

В апреле тренировочные экзамены по английскому языку (письменная и устная части), математике, информатике и ИКТ сдали свыше 100 тысяч будущих выпускников девятых и 11-х классов.

Ресурсы «Московской электронной школы» («МЭШ») открывают возможности для самостоятельной подготовки школьников. Сервис «Самодиагностика» в библиотеке «МЭШ» помогает ребятам подготовиться к оценочным работам по отдельным темам учебной программы, к работам по итогам модуля, четверти, года, а также к государственной итоговой аттестации. Разработаны тренажеры четырех уровней сложности: стартового, базового, профильного и олимпиадного.

На Московском образовательном телеканале (mosobr.tv) можно посмотреть образовательные и просветительские передачи, посвященные подготовке к ГИА, — «Вспоминаем, повторяем, изучаем», «Спроси эксперта», «Учимся вместе. Уроки для 9–11-х классов» и «Субботы московского выпускника».

В марте прошла всероссийская акция «ЕГЭ для родителей», в ходе которой родители будущих выпускников получили возможность поменяться местами со своими детьми и пройти все этапы проведения экзамена — от рамки металлодетектора до получения результатов.

Также работают информационно-консультационный центр и общественная приемная Регионального центра обработки информации города Москвы (РЦОИ). На его сайте публикуют актуальную информацию и документы для участников экзаменов и организаторов, а также регулярно обновляют тематические ленты в социальных сетях по вопросам подготовки и проведения экзаменов.

Порядок и контроль на экзаменах

В целях обеспечения контроля сдачи экзаменов все пункты проведения экзаменов (6147 аудиторий), используемые для проведения ГИА-11, оборудованы системами видеонаблюдения, в том числе обеспечивающими возможность онлайн-трансляции.

Как и в прошлом году, доставка экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов и после экзаменов в Региональный центр обработки информации будет проводиться сотрудниками Управления специальной связи по городу Москве и Московской области федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр специальной связи». Это позволит исключить доступ к материалам и утечку экзаменационных заданий до начала экзаменов.

В этом году продолжат использовать печать полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях в присутствии участников ЕГЭ и перевод бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид (сканирование) непосредственно в пунктах проведения экзаменов.

К контролю проведения экзаменов будут привлекаться общественные наблюдатели. В целях совершенствования процедуры общественного наблюдения и обеспечения одновременного видеодоступа ко всем аудиториям для наблюдателей в штабе онлайн-пунктов проведения экзаменов организуют трансляцию экзамена в реальном режиме.