Ботаническую улицу расширят до четырех полос движения

В пресс-службе отметили, что для пассажиров наземного транспорта установят современные остановочные павильоны с Wi-Fi и зарядками для гаджетов.

Ранее сообщалось, что в середине 2022 года планируют завершить реконструкцию улицы Барклая. Эту улицу расширят до трех полос для движения в каждую сторону на участке от Северного дублера Кутузовского проспекта до пересечения с улицей Олеко Дундича. Для движения в каждую сторону до двух полос расширят Промышленный и Багратионовский проезды. Также запланировано строительство нового путепровода через железнодорожные пути.