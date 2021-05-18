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Пассажирам Московского метрополитена и МЦК начали раздавать воду из-за жары в столице

Агентство «Москва»иещё 6
2 часа назад
Из-за жаркой погоды в столице на ряде станций Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) начали раздавать воду. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Пассажирам метро и МЦК начали раздавать воду из-за жары
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В Москве летняя жара! Сегодня по прогнозу в городе будет 30 градусов. Чтобы пассажирам было комфортно ездить в метро, мы увеличили воздухообмен и перевели вентиляцию в летний режим. А еще мы бесплатно раздаем пассажирам воду на станциях, если температура на них превысит 28 градусов», - говорится в сообщении.
Уточняется, что раздача воды проводится на станциях метро «Выхино», «Багратионовская», «Измайловская, «Бульвар Адмирала Ушакова», «Бунинская аллея», «Улица Скобелевская», «Кунцевская» (Арбатско-Покровская линия), «Кутузовская», «Пионерская», «Студенческая, «Фили», «Филевский парк», а также на станциях МЦК «Стрешнево», «Панфиловская, «Лихоборы», «Окружная», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского», «Андроновка», «Нижегородская».
Ранее издание «Известия» сообщило, что 18 мая в Москве может обновиться температурный рекорд для этой даты за всю историю метеонаблюдений. Как ожидается, воздух в столице прогреется до плюс 32 градусов.
Новости Москвы,газета "Известия",
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