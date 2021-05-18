Пассажирам метро и МЦК начали раздавать воду из-за жары

Уточняется, что раздача воды проводится на станциях метро «Выхино», «Багратионовская», «Измайловская, «Бульвар Адмирала Ушакова», «Бунинская аллея», «Улица Скобелевская», «Кунцевская» (Арбатско-Покровская линия), «Кутузовская», «Пионерская», «Студенческая, «Фили», «Филевский парк», а также на станциях МЦК «Стрешнево», «Панфиловская, «Лихоборы», «Окружная», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского», «Андроновка», «Нижегородская».
Ранее издание «Известия» сообщило, что 18 мая в Москве может обновиться температурный рекорд для этой даты за всю историю метеонаблюдений. Как ожидается, воздух в столице прогреется до плюс 32 градусов.