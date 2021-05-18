Москвичей предупредили о штрафах за проезд в ОТ без перчаток

"В сети появилась недостоверная информация о том, что носить перчатки в общественном транспорте необязательно, и никакого штрафа за их отсутствие нет. Требования к средствам защиты поясняет ГКУ "Организатор перевозок": "Мы руководствуемся требованиями Роспотребнадзора. По их рекомендациями, носить маски и перчатки обязательно во всем общественном транспорте на протяжении всей поездки. Эти меры вынужденные, и от их соблюдения напрямую зависит ситуация с вирусом в городе", - говорится в сообщении.
"Еще раз обращаем внимание, что для эффективной защиты от вируса необходимо носить и маски, и перчатки. Это равносильные средства защиты, и отсутствие одного из них грозит штрафом", - заключается в публикации.