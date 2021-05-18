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Москвичам напомнили о необходимости носить перчатки в общественном транспорте

ТАССиещё 3
39 минут назад
Пассажирам московского транспорта напомнили о необходимости носить перчатки. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Москвичей предупредили о штрафах за проезд в ОТ без перчаток
Фото: ТАССТАСС
"В сети появилась недостоверная информация о том, что носить перчатки в общественном транспорте необязательно, и никакого штрафа за их отсутствие нет. Требования к средствам защиты поясняет ГКУ "Организатор перевозок": "Мы руководствуемся требованиями Роспотребнадзора. По их рекомендациями, носить маски и перчатки обязательно во всем общественном транспорте на протяжении всей поездки. Эти меры вынужденные, и от их соблюдения напрямую зависит ситуация с вирусом в городе", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что каждый день с 12 мая 2020 года в среднем 1,8 тыс. сотрудников транспортного комплекса напоминают о необходимости использовать маски и перчатки и проверяют соблюдение мер во всем общественном транспорте.
"Еще раз обращаем внимание, что для эффективной защиты от вируса необходимо носить и маски, и перчатки. Это равносильные средства защиты, и отсутствие одного из них грозит штрафом", - заключается в публикации.
Новости Москвы,Роспотребнадзор,
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