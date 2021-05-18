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Москвичи выберут имя теленку зебу из «Городской фермы» на ВДНХ

Вечерняя Москваиещё 3
2 часа назад
Москвичам предлагают выбрать имя теленку, родившемуся в семействе коров редкой породы зебу в семейно-образовательном центре «Городская ферма» на ВДНХ. Предложить свой вариант можно в официальном Instagram-аккаунте выставки под соответствующим постом.
Москвичи выберут имя родившемуся на ВДНХ теленку зебу
Фото: пресс-служба ВДНХпресс-служба ВДНХ
20 мая «Городская ферма» выберет четыре варианта, а на следующий день проведет полуфинал и финал в виде онлайн-опроса в социальной сети. Имя, ставшее победителем, объявят 22 мая.
Девочка коричневого окраса родилась утром 9 мая у коровы Тигры и быка Барона. Теленка весом 20 килограммов приняла профессиональная команда зоологов.
В настоящий момент малышка проживает с мамой в отдельном вольере в хлеву. Она пока много спит, пьет молоко и ходит. По словам специалистов, она обладает спокойным и доброжелательным характером.
Познакомиться с новой обитательницей «Городской фермы» могут все желающие ежедневно с 10:30 до 20:00 (кроме последнего понедельника месяца).
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