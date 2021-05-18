Москвичи выберут имя родившемуся на ВДНХ теленку зебу

Москвичам предлагают выбрать имя теленку, родившемуся в семействе коров редкой породы зебу в семейно-образовательном центре «Городская ферма» на ВДНХ. Предложить свой вариант можно в официальном Instagram-аккаунте выставки под соответствующим постом.

Фото: пресс-служба ВДНХ пресс-служба ВДНХ

20 мая «Городская ферма» выберет четыре варианта, а на следующий день проведет полуфинал и финал в виде онлайн-опроса в социальной сети. Имя, ставшее победителем, объявят 22 мая.

Девочка коричневого окраса родилась утром 9 мая у коровы Тигры и быка Барона. Теленка весом 20 килограммов приняла профессиональная команда зоологов.

В настоящий момент малышка проживает с мамой в отдельном вольере в хлеву. Она пока много спит, пьет молоко и ходит. По словам специалистов, она обладает спокойным и доброжелательным характером.