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Песков посоветовал уволенным сотрудникам метро жаловаться в прокуратуру

Газета.Ruиещё 4
20 часов назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уволенным с работы за посещение несогласованных мероприятий сотрудникам, необходимо обращаться в прокуратуру, сообщает ТАСС. Пескова спросили о случаях увольнения сотрудников московского метро якобы из-за поддержки Алексея Навального. По мнению Пескова, вопрос расторжения трудовых отношения является прерогативой работодателя. "Речь идет, наверно, об участии в незаконных акциях? Мы точно с вами не знаем, скорее, это вопрос, который находится в прерогативе работодателя, главное, чтобы не было нарушений Трудового кодекса. Если там есть нарушение, то они (сотрудники) вольны обращаться в прокуратуру, надзорное ведомство, которое обеспечивает соблюдение законности", - сказал представитель Кремля. Ранее в некоторых СМИ сообщалось об увольнениях сотрудников Московского метрополитена и холдинга ВГТРК. В материалах произошедшее связывали с тем, что уволенные регистрировались на сайте в поддержку Навального.
Песков посоветовал уволенным сотрудникам метро жаловаться в прокуратуру
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Новости Москвы,Алексей Навальный,Дмитрий Песков,Генпрокуратура РФ,ВГТРК,ИТАР-ТАСС,
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