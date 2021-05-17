Московский зоопарк показал необычного кота

— Посетители часто сравнивают Заури с домашним котом. Но на самом деле это дикое животное, — сообщили в зоосаде.
Год потребовался киперам, чтобы наладить с ним контакт. Тренировки с животным проходят уже пять лет, и он лучше стал контактировать со специалистами зоопарка. Но, тем не менее, периодически он все равно бросает им вызовы.
Коту предоставили большую территорию, на которой есть множество игрушек и укрытий. Его порода внесена в Красную книгу России, отмечается на странице зоосада в Instagram.