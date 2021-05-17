Согласован проект дома по программе реновации в Текстильщиках

Москомархитектура согласовала проект дома по программе реновации, который построят в Текстильщиках по адресу улица Артюхиной, владение 26А. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

Уточняется, что суммарная площадь жилого дома составит 20 тысяч квадратных метров. Он будет состоять из двух секций высотой 13 и 23 этажа. В доме также сделают подземный паркинг. Прилегающую территорию благоустроят: установят детскую и спортивную площадки, высадят деревья и цветы.