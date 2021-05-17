Москвичи выбрали название для круглогодичных ярмарок

Всего в голосовании приняли участие более 160 тысяч «активных граждан». Из них почти половина (48,52 процента) поддержала название «Московские ярмарки». 27,13 процента голосов отдали за вариант «Московские ряды». Название «Мосрынок» одобрили 11,69 процента, а «Московские рынки» — 9,78 процента. Свои варианты предложили 2,88 процента участников голосования. К примеру, были идеи назвать площадки «МосТорг», «Мои продукты», «Московские торговые ряды».

На сегодня в Москве работает 45 круглогодичных ярмарок, до конца года появится еще около 20. В павильонах есть все оборудование для комфортной торговли, а за прилавками часто работают сами производители — фермеры, сыровары, пекари. На ярмарках можно купить овощи, фрукты, сыры, мед, рыбу, ягоды и другие свежие продукты.