Москвичи выбрали название для круглогодичных ярмарок

Участие в голосовании приняли более 160 тысяч «активных граждан».
Фото: В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства МосквыВ. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
В проекте «Активный гражданин»
завершилось голосование, посвященное выбору названия для круглогодичных ярмарок. Об этом в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» написал Сергей Собянин
.
Круглогодичные ярмарки начали появляться в Москве
с 2017 года, и площадки для них определяют сами жители.
Всего в голосовании приняли участие более 160 тысяч «активных граждан». Из них почти половина (48,52 процента) поддержала название «Московские ярмарки». 27,13 процента голосов отдали за вариант «Московские ряды». Название «Мосрынок» одобрили 11,69 процента, а «Московские рынки» — 9,78 процента. Свои варианты предложили 2,88 процента участников голосования. К примеру, были идеи назвать площадки «МосТорг», «Мои продукты», «Московские торговые ряды».
На сегодня в Москве работает 45 круглогодичных ярмарок, до конца года появится еще около 20. В павильонах есть все оборудование для комфортной торговли, а за прилавками часто работают сами производители — фермеры, сыровары, пекари. На ярмарках можно купить овощи, фрукты, сыры, мед, рыбу, ягоды и другие свежие продукты.
Проект для онлайн-голосований по вопросам городского развития «Активный гражданин» появился в 2014 году. Его курирует Департамент информационных технологий города Москвы
совместно с ГКУ «Новые технологии управления». За это время к проекту присоединились более пяти миллионов человек, из них почти два миллиона — в 2020 году. Участники определяют, какие улицы, дворы и парковые зоны необходимо благоустроить, как должны работать городские поликлиники, библиотеки, многофункциональные центры, а также выбирают мероприятия для фестивалей и праздников.
Решения, принятые большинством голосов, реализуются в городе. Узнать, что появилось в Москве или изменилось благодаря голосованиям, можно с помощью онлайн-карты
. На схему нанесено уже более 1,6 тысячи объектов. А в рубрике «Пульс столицы» можно оценивать изменения, которые произошли в Москве. Также с конца 2020 года у «активных граждан» есть возможность направлять накопленные в проекте баллы на благотворительность.